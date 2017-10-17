Венгрия не сможет без согласия Киева поднять вопрос образования на Совете ассоциации Украина-ЕС

Венгры, очевидно, руководствуются предвыборным процессом, который стартовал в их стране

Венгрия не сможет поднять образовательный вопрос на сессии Совета ассоциации Украина-ЕС без согласия Киева, ведь это возможно лишь при условии согласования с украинской властью.

Об этом сообщил председатель представительства Украины при ЕС Николай Точицкий, говорится на странице в Facebook миссии Украины при ЕС.

"Мы уверены, что закон "Об образовании" не имеет никаких нарушений международных обязательств, ни соответствующих конвенций Совета Европы, ни Соглашения об ассоциации. Именно поэтому мы и подали этот закон на рассмотрение Венецианской комиссии. Украина готова к конструктивному диалогу. Вместо этого венгерская сторона выбрала путь шантажа и политизации", – заявил он, комментируя заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто.

При этом, по словам Точицкого, венгерский министр "очевидно руководствуется предвыборным процессом, который начался в их стране".

"Это стало вопросом номер один для того, чтобы перенести внутренние проблемы на внешнее измерение. Я считаю, что это абсолютно нелегитимно", – добавил представитель Украины.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в связи с законом об образовании.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".