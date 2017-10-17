Приватбанк начал распродажу недвижимости

Приватбанк продает через госпредприятие "СЕТАМ" 17 объектов недвижимости на сумму 50 млн грн.
Об этом сообщает OpenMarket.
Отмечается, что все объекты, которые будут продаваться, находятся в Днипре.
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Аукцион состоится 3 ноября с 9:00 до 18:00. Объекты продажи - квартиры.
"В результате выигранного тендера планируется выставление еще ряда интересных объектов банка", - отметил гендиректор "СЕТАМ" Виктор Вишнев.
Напомним, НБУ обязал Приватбанк продать здание "1+1" в Киеве, курорт Буковель и самолеты авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).