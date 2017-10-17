Первый тендер на 4G в Украине пройдет в начале ноября

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), в первой декаде ноября 2017 года намерена объявить тендер по получению лицензий на предоставление услуг связи стандарта 4G в диапазоне 2600 МГц.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

При этом НКРСИ также подчеркивает готовность параллельно начать процесс подготовки к 4G тендеру в диапазоне 1800 МГц при оперативном принятии необходимых для этого решений пользователями радиочастотного ресурса.

Ранее НКРСИ заявляла о намерении в четвертом квартале 2017 года провести конкурсы на выдачу лицензий в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц для предоставления услуг мобильной связи в стандарте 4G по стартовой цене соответственно около 4 млрд грн и около 2,3 млрд грн.

Глава НКРСИ Александр Животовский говорил, что в ходе доработки документов удалось найти схему, которая будет гарантировать непрерывность предоставления услуг связи уже работающими тремя основными мобильными операторами, и согласовать ее с Министерством юстиции.

Операторы ранее заявляли, что условием их участия в конкурсе на 4G является гарантия сохранения за ними частот в диапазоне 1800 МГц, от которых им для проведения конкурса временно придется отказаться.

Напомним, Vodafone в Украине продлили лицензию на 15 лет.