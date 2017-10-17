Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко "чихуахуа", "бобиком" и "балаболом".

Это заявление Тимошенко сделала на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов.

Все началось того, что Ляшко призвал Тимошенко вернуть 200 млн долларов, которые она якобы "вывезла в офшоры" вместе с бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко.

"Когда вы говорите о коррупции, скажите своему партнеру Онищенко, пусть вернется в Украину и предстанет перед судом за 3 миллиарда, украденных на нефтегазовых скважинах, и финансирование министра экологии", - заявил Ляшко.

В свою очередь Тимошенко сказала, что "если президент Порошенко сейчас хочет со мной бороться, пусть выходит самостоятельно со мной бороться, а не через своих чихуахуа. Надо просто президенту бороться своими руками, а не с помощью бобиков, которые тявкают по его указанию", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Напомним, Фокус разбирался, как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям.