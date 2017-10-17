В следующем году ФГИ продаст 11 предприятий

В списках и ОПЗ и Энергоатом

Фонд госимущества в следующем году собирается продать одиннадцать крупных предприятий, а также ряд объектов мелкой приватизации.

Об этом заявил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров на заседании Американской торговой палаты, сообщает пресс-служба фонда.

Так, в ФГИ планирует в следующем году продажу таких предприятий: Одесский припортовый завод, Центрэнерго, Турбоатом, шести энергетических компаний, Аграрный фонд, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.

"Фонд ожидает передачу Аграрного фонда и ГПЗКУ. По Турбоатому сейчас идет работа с Кабмином по определению размера пакета акций, который будет выставлен на продажу", - сказал Трубаров.

По его словам, на ОПЗ уже завершена инвентаризация, и стартовая цена предприятия будет определена в ноябре.

"В ноябре мы получим стартовую цену, и в декабре этого года, если всеми участниками процесса будут соблюдены сроки, мы успеваем начать прием заявок от потенциальных инвесторов, чтобы на весну 2018-го выйти на непосредственную продажу", - сказал руководитель ФГИ.

По его словам, продажа Центрэнерго должна состояться весной 2018 года. Для этого Фонд ожидает в ближайшее время от Минэкономразвития, Минфина и Минюста утверждения в качестве советника отобранного ранее на конкурсе польского филиала Ernst&Young для проведения аудита и оценки пакета акций.

И.о. главы Фонда сообщил, что в следующем году планируется продажа пакетов акций Николаевской, Днепровской и Херсонской ТЭЦ, а также Запорижжяоблэнерго, Николаевоблэнерго, Тернопольоблэнерго, Харьковоблэнерго, Хмельницкоблэнерго и Черкассыоблэнерго. За счет этих продаж Фонд планирует выполнить в следующем году бюджетный план приватизации, предварительно составляющий 22,5 млрд грн.