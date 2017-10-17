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Главная » Страна » Новости партнеров Спектакль «Ослик должен быть худым». Сентиментальный детектив по рассказу Сергея Довлатова

Новости партнеров Спектакль «Ослик должен быть худым». Сентиментальный детектив по рассказу Сергея Довлатова

<span class="label">Новости партнеров</span> Спектакль «Ослик должен быть худым». Сентиментальный детектив по рассказу Сергея Довлатова

В пятницу, 20 октября, в Доме Архитектора будет представлен спектакль «Ослик должен быть худым» по рассказу Сергея Довлатова. На сцене выступит Театральная мастерская Николая Рушковского, которая объединяет молодых и талантливых актеров. Под чутким руководством режиссера-постановщика Валерии Федотовой актеры воплощают в жизнь историю гениального писателя

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 «Ослик должен быть худым» рассказывает историю американского шпиона Джона Смита, который искал счастье. Герои в детективе в чем-то друг на друга похожи: все они одиноки и постоянно ищут родной дом. Но главный герой становится исключением. Не надо прятаться от счастья, ведь жизнь коротка, позади океан рождения, впереди — океан смерти, а наша жизнь лишь узкая полоска суши между ними.

Имя Сергея Довлатова занимает почетное место в истории литературы. Автор манерой письма передает ощущение присутствия в самом эпицентре событий. Рассказ «Ослик должен быть худым» основан на реальных событиях, как и большинство работ писателя.

20 октября на сцене Дома Архитектора современный украинский театр и сентиментальный детектив «Ослик должен быть худым».

Ослик должен быть худым

20 октября
Адрес: Дом Архитектора (ул. Бориса Гринченко, 7)
Начало: 20:00
Билеты: 150-275 грн https://marcoconcert.com/events/theater/donkey-must-be-thin/   
Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/938803382937988

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