«Ослик должен быть худым» рассказывает историю американского шпиона Джона Смита, который искал счастье. Герои в детективе в чем-то друг на друга похожи: все они одиноки и постоянно ищут родной дом. Но главный герой становится исключением. Не надо прятаться от счастья, ведь жизнь коротка, позади океан рождения, впереди — океан смерти, а наша жизнь лишь узкая полоска суши между ними.
Имя Сергея Довлатова занимает почетное место в истории литературы. Автор манерой письма передает ощущение присутствия в самом эпицентре событий. Рассказ «Ослик должен быть худым» основан на реальных событиях, как и большинство работ писателя.
20 октября на сцене Дома Архитектора современный украинский театр и сентиментальный детектив «Ослик должен быть худым».
Ослик должен быть худым
20 октября
Адрес: Дом Архитектора (ул. Бориса Гринченко, 7)
Начало: 20:00
Билеты: 150-275 грн https://marcoconcert.com/events/theater/donkey-must-be-thin/
Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/938803382937988