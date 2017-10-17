Парубий закрыл Раду

Председатель парламента Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады. Об этом сообщает 112 Украина.
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Депутаты успели рассмотреть 250 поправок из 893 к медицинской реформе.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что в случае рассмотрения завтра, 18 октября, комитетом по вопросам правовой политики и правосудия законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности, он будет инициировать рассмотрение этого вопроса в парламенте в четверг, 19 октября.