АТО: возле Марьинки погиб украинский военнослужащий

С начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Практически на каждый вражеский обстрел украинские бойцы отвечали огнем.

В результате боевых действий в районе Марьинки погиб наш военнослужащий.

Так, с начала суток боевики 4 раза из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по защитникам Авдеевки. Кроме того, сегодня дважды под огнем оккупантов оказались укрепления сил АТО уЗайцево. А около 15 часов, возле этого же поселка, пророссийские наемники выпустили 17 мин калибра 120 миллиметров. Также боевики дважды обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты украинской армии недалеко от шахты Бутовка. А у Каменки применяли стрелковое оружие.

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На приморском направлении около 13 часов противник начал обстрел наших укреплений из стрелкового оружия в районе Марьинки. Украинские воины огнем заставили захватчиков прекратить провокации. В результате этого противостояния погиб один наш защитник. Также, сегодня во вражеский огонь попали наши воины у Водяного, Широкино и Талаковка.