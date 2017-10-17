Олигархи захватили Украину, - Хельсинская комиссия США

Коррупция не позволяет Украине стать полноценной процветающей демократией и мешает ей бороться против российской агрессии. Об этом говорится в отчете Хельсинской комиссии США (Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе), передает Голос Америки.

Исследователи видят причину укорененной коррупции в олигархической модели управления.

"Олигархи захватили государство Украина, вытеснив коррумпированные политические партии и соревнуясь друг с другом, чтобы украсть украинские богатства", - говорится документе.

По мнению авторов доклада, именно олигархи, опасаясь потерять влияние и доступ к ресурсам, создают основное сопротивление реформам. Отмечается, что, несмотря на прогресс в преодолении коррупции в таких сферах как энергетика, финансовый сектор и экономическое управление, прогресс все еще не является достаточным. В частности, тормозится судебная реформа.

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"Украина должна как можно скорее создать антикоррупционный суд - финальный элемент структуры борьбы с коррупцией", - отмечают исследователи.

Хельсинская комиссия констатирует, что превратить олигархов с "придворных" в "бизнесменов" можно только с помощью мощного гражданского общества.

"Чрезвычайно важно осуждать любую попытку ограничить или нанести ущерб гражданскому обществу", - отмечается в отчете.

Формированию олигархической модели, по мнению авторов доклада, способствовали две причины: ограниченная либерализация экономики в начале независимости и манипуляции с ценой на газ, которые позволили олигархам накопить состояние, а России - десятилетиями влиять на украинскую политику.

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Комиссия призывает международное сообщество поддерживать Украину в борьбе против коррупции, которая является неотъемлемой чертой олигархической модели.