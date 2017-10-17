В результате столкновений под Радой пострадали четыре человека

В результате столкновений под зданием Верховной Рады Украины 17 октября пострадали трое гражданских и один полицейский.

Об этом заявил директор департамента коммуникаций Нацполиции Ярослав Тракало, передает "112 Украина".

По его словам, сейчас ситуация под Верховной Радой "более или менее спокойная", правоохранители обеспечивают общественный порядок.

"Было одно столкновение, оно возникло возле Кабмина, когда часть активистов пыталась пройти под здание парламента, не пройдя поверхностный осмотр и не выявив желания пройти через металлоискатели и отказавшись показать полиции свои вещи. После того, как полицейские их не пускали, по предварительной информации, в полицейских полетели камни, а также был распылен слезоточивый газ", – рассказал Тракало.

Он отметил, что в результате этого столкновения пострадали четыре человека, среди которых – один полицейский.

"Трем гражданским была оказана помощь на месте, по предварительной информации – без госпитализации, хотя это еще уточняется", – сказал он.

В то же время, по его словам, один из полицейских был в бессознательном состоянии.

"Ему оказывалась медицинская помощь, возможно, он будет нуждаться в госпитализации", – отметил Тракало.

Он сообщил, что пока полиция никого не задерживала.

"Однако правоохранители документируют все события, которые происходят, и позже им будет дана правовая оценка", – подчеркнул он.

Напомним, 17 октября в центре Киева проходит акция протеста сторонников бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Организаторами акции выступают партии "Объединение "Самопомич", ВО "Батькивщина", "Движение новых сил", "5.10", ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор" и ряд общественных организаций.