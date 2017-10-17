С коррупцией в Минобороны будет бороться специальное подразделение НАБУ

В структуре Национального антикоррупционного бюро Украины будет создано специальное подразделение, детективы которого будут расследовать факты коррупции в Министерстве обороны.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает УНИАН.

Сытник отметил, что, кроме дела о коррупционных схемах покупки топлива в оборонном ведомстве, НАБУ расследует и другие дела, фигурантами которых являются сотрудники Минобороны.

"Мы сейчас завершили комплектование подразделения детективов, и у нас будет отдельный сектор, который будет заниматься именно Минобороны. Это огромный бюджет, самый большой бюджет в государстве, и поэтому без нашего внимания там не обойдется", - сказал он.

Напомним, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимира Гулевича.

Их подозревают в причастности к коррупционной схеме по растрате государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

Министр обороны Степан Полторак считает, что его зам Игорь Павловский, подозреваемый в растрате госсредств при закупке топлива для Минобороны, не сбежит из страны и позитивно характеризует своего подчиненного.