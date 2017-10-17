Протесты возле Рады: люди расходятся, палатки остаются

У здания Верховной Рады завершился митинг активистов, выступающий за политические реформы в стране. Люди начали понемногу расходиться, но палаточный городок остается на месте. Об этом сообщает УНИАН.

Непосредственно на площади Конституции продолжают оставаться около 150 протестующих. С установленной на площади сцены играет рок-музыка, никто из организаторов акции или народных депутатов не выступает.

На улице Грушевского еще остается около 350-400 активистов.

На улице Грушевского установлено 11 больших палаток. В Мариинском парке установлено 6 больших палаток и около 25 малых туристических и альпинистских палаток. На площади Конституции установлено не менее 11 малых палаток.

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Следующий сбор участников акции протеста под Верховной Радой запланирован на четверг, а в разбитом под зданием парламента палаточном городке все это время будет находиться только организационный комитет акции, заявляет народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко"

Народный депутат Мустафа Найем сообщил, оргкомитет акции и палаточный лагерь останутся стоять под парламентом. Следующий сбор людей объявлен на четверг.

Напомним, 17 октября в центре Киева проходит акция протеста сторонников бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Организаторами акции выступают партии "Объединение "Самопомич", ВО "Батькивщина", "Движение новых сил", "5.10", ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор" и ряд общественных организаций.