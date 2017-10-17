Польше не понравился памятник погибшим стрельцам Карпатской Сечи

Посол Украины в Польше Андрей Дещица во вторник был вызван в МИД Польши в связи с участием вице-премьер-министра Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе и других чиновников в открытии памятника в честь стрельцов Карпатской Сечи с надписью о "польских и венгерских оккупантах".

Об этом говорится в сообщении МИД Польши, передает Укринформ.

"Заместитель главы МИД выразил недоумение участием вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, а также других высоких государственных чиновников и почетного караула Вооруженных сил Украины в торжественном открытии мемориального комплекса в честь погибших стрельцов Карпатской Сечи в населенном пункте Климец на Верецком перевале 15 октября", - отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что на памятнике, возведенном за государственные средства, есть табличка с надписью: "Героям Карпатской Украины, расстрелянным польскими и венгерскими оккупантами в марте 1939 года" и информация о "якобы расстреле 600 стрельцов Карпатской Сечи отделами Корпуса защиты границы".

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"Польша никогда не оккупировала Украину. Некоторые территории нынешнего Украинского государства входили в состав Речи Посполитой в соответствии с международным правом", - подчеркивает МИД Польши.

Внешнеполитическое ведомство РП замечает, что "до настоящего времени не представлено ни одного доказательства в поддержку тезиса о массовой казни членов Карпатской Сечи в марте 1939 года, не говоря уже о польской ответственности за это преступление".