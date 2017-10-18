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Ситуация на Донбассе

АТО: 44 обстрела, двое бойцов погибли, четверо – ранены

АТО: 44 обстрела, двое бойцов погибли, четверо – ранены
Фото пресс-службы полка "Азов"

Наши военные 38 раз открывали ответный огонь

18.10.17 32
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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 44 раза нарушили перемирие. Силы АТО 38 раз вынуждены были открывать ответный огонь. В результате боевых действий погибли двое украинских воинов, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Вечером боевики несколько часов били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям сил АТО у Авдеевки, шахты Бутовка, Новоселовки Второй, Троицкого и Майорска. Несколько раз враг применял стрелковое оружие на подступах к Пескам и Каменки. А около 18 часов вследствие минометного обстрела неподалеку Зайцево погиб один украинский воин.

На приморском направлении "горячей точкой" остаются окраины Марьинки. Здесь вечером боевики вновь открыли огонь по укреплениям сил АТО, используя минометы калибра 82 миллиметра, противотанковые гранатометы, стрелковое оружие. Украинские защитники симметрично ответили врагу. К сожалению, в результате этого противостояния получили ранения двое наших бойцов. Кроме того в конце суток пророссийские наемники из 120-миллиметровых минометов били по опорным пунктам украинской армии у Гнутово, а из 82-миллиметровых - на подступах к Лебединскому. Также вечером на приморском направлении получили ранения двое наших военных вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

На луганском направлении обстрелов было меньше. Однако у Новоалександровки боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра и вооружения БМП. А под огонь стрелкового оружия врага попали наши позиции у Крымского и Попасной.

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