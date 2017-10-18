Тука: Вернуть Крым получится только после уничтожения России

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука не видит возможностей для возвращения аннексированного Крыма в состав Украины в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью УНН.

"Я считаю, если пути возвращения контроля на Донбасс я вижу и понимаю, то пути возвращения Крыма, кроме уничтожения России как государства в существующем режиме, другого пути я сегодня не вижу. И принимать любые законы по этому поводу я считаю просто политиканством", - отметил чиновник.

Тука добавил, что ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым. Возвратить оккупированные территории можно лишь реализуя четкую стратегию.

"И документы, и повышение боеспособности войска, и повышение экономической и финансовой состоятельности Украины и усиление уровня общин, все это исключительно в компиляции как пазлы друг к другу будут складываться, только таким путем мы вернем себе территорию", - заявил он.

Также Тука считает преждевременным обсуждение на международном уровне введения миротворцев в оккупированный Крым.

"Гипотетически это можно рассматривать. Но, я думаю, что это очень преждевременно. Я убежден в том, что Россия будет категорически не соглашаться. Фактически то же, что она и сейчас делает. Даже провокационное заявление Земана (президент Чехии, - ред.) получило отпор даже со стороны России", - подчеркнул он.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что количество миротворцев на Донбассе должно достигать от 40 до 60 тыс. человек.