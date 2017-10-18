Князев: Палатки под Верховной Радой полиция трогать не будет

Сотрудники полиции в Киеве продолжат обеспечивать безопасность во время проведения акций и не будут сносить палатки участников протеста у стен Верховной Рады. Об этом на брифинге заявил руководитель Нацполиции Сергей Князев, передает ЛІГА.net.

"Мы обеспечим (правопорядок, - ред.) для работы Верховной Рады, когда будет проходить знаковое голосование. Мы не хотим повторить ошибок предыдущих. Мы хотим обеспечить демократическое волеизъявление граждан. Обеспечим общественный порядок, в том числе на площади Конституции. Любых радикальных мер по зачистке или других действий мы не предполагаем", - подчеркнул Князев.

По его словам, в центре столицы останутся металлоискатели.

"Мы во все дни, когда будут проходить митинги на площади Конституции, будем таким же образом обеспечивать общественный порядок. И рамки, и металлоискатели будут, в первую очередь, для безопасности тех людей, которые принимают в этом участие. Мы не переживаем о том, сколько сегодня стоит палаток, кто туда пришел из граждан, пожалуйста, Вы на это все имеете право", - добавил он.

Комментируя вчерашнюю акцию протеста, Князев сообщил о предотвращении попыток дестабилизировать ситуацию.

"Нам достоверно известно, что некоторые радикально настроенные силы имели возможность, которую мы им не дали ... спровоцировать ситуацию и закончить кровью", - отметил он.

По его словам, полиция вчера изъяла большое количество взрывных устройств, гранат, автоматов, дымовых шашек, балаклав, десятки военной униформы.

"Для чего? Для того чтобы просто выразить свои какие-то политические взгляды? Пожалуйста, но мы должны обеспечить (безопасность, - ред.) и граждан, участвующих в митингах, а также граждан, работающих в центре, проживают, работу органов, которые расположены в центре", - пояснил глава Нацполиции.

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Князев объяснил, что заградительные средства выставлены Национальной полицией под Верховной Радой для обеспечения безопасности граждан.

"Никто не забыл 31 августа 2015 года, когда пронесенная граната унесла жизни людей. Во все дни, в которые будут проходить акции на Площади Конституции, такие меры будут, и рамки металлоискателей будут", - сказал Князев.

Он уточнил, что есть два факта избиения участниками акций оперативников. Они находятся в больнице, у них средняя тяжесть полученных травм.