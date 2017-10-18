Боевики посадили на 19 лет в тюрьму жителя Дебальцево за "шпионаж"

Мужчину обвинили в работе на "иностранную разведку" и в незаконном хранении оружия

"Военный трибунал" террористов "ДНР" приговорил жителя Дебальцево на 19 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу украинских властей и незаконном хранении оружия. Об этом сообщает сепаратистский сайт так называемой "Генеральной прокуратуры ДНР".

Боевики заявили, что мужчина в интересах "иностранной разведки" собирал и передавал сведения о личном составе, вооружении, количестве и дислокации военной техники террористов. В частности, якобы благодаря переданным мужчиной показаниям в ноябре 2014 года в Дебальцево были задержаны двое боевиков "ДНР".

"В марте 2015 года гражданин Р. собирал и фиксировал информацию о количестве и местах дислокации военной техники, численности личного состава и вооружений. Собранные сведения преступник собирался передать лицу, действующему в интересах иностранной разведки, однако по пути следования в Артемовск (нынешний Бахмут, - ред.) был задержан сотрудниками правоохранительных органов ДНР", – говорится в сообщении.

В дополнение ко всему боевики обвинили мужчину в организации тайника, в котором хранилось оружие и боеприпасы.