В 2017 году в рамках операции "Мак" из незаконного оборота оперативники изъяли около 900 кг наркотических средств растительного происхождения на сумму более 40 млн грн. Кроме того, обнаружено около 170 га замаскированных посевов наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

К административной и уголовной ответственности привлечено около 2 тыс. человек.

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В течение операции "Мак" полицейские уничтожили около 5 млн кустов наркосодержащих растений, которые могли использовать как сырье для изготовления наркотиков. Оперативники обнаружили около 170 га нелегальных посевов наркосодержащих растений, а также задокументировали более 3,3 тыс. фактов незаконного культивирования наркосырья.

В частности, в Днепропетровской совместными действиями управления противодействия наркопреступности и отдела аэроподдержки Департамента патрульной полиции ликвидировано незаконный посев из более 3 тыс. растений конопли. Наркоплантации представляла собой 36 отдельных участков (размером 50 на 100 м каждая), замаскированных среди сельскохозяйственных посевов подсолнечника.

В Одесской области для выращивания 300 кустов конопли наркоаграрии использовали остров на Дунае.

Фото: Нацполиция