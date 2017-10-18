Парубий призвал протестующих пропускать в Раду депутатов

В противном случае под грозой может оказаться голосование за медреформу

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал митингующих разблокировать вход в парламент, иначе может быть сорвана встреча с президентом Мальты и голосования за медицинскую реформу и снятие депутатской неприкосновенности.

Об этом он заявил во время заседания Верховной Рады, передает Украинская правда.

Парубий отметил, что препятствование работе Совета со стороны активистов, блокирование парламента и нападение на депутатов - неприемлемые вещи.

"Я требую от организаторов этих собраний обеспечить свободный вход к стенам парламента и безопасность народных депутатов", - сказал спикер.

Он добавил, что в среду, в 15 часов, у него должна состояться встреча с президентом Мальты и если Рада не будет разблокирована, она может не состояться.

"Кроме того, если будет угроза жизни и здоровью депутатов в четверг может быть сорвано голосования за медицинскую реформу и за отмену депутатской неприкосновенности. Поэтому, я призываю не нарушать порядок дня. Верховная рада работать полноценно, эффективно и действенно", - отметил спикер парламента.

Напомним, 17 октября в центре Киева началась акция протеста сторонников бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.