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Главная » Страна » В России заявили о задержании члена "Правого сектора"
В России заявили о задержании члена "Правого сектора"
Роман Терновский (второй слева) / Фото: Следком РФ

В России заявили о задержании члена "Правого сектора"

Роман Терновский якобы занимался пропагандой организации среди россиян

18.10.17 25
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Следственный комитет Российской Федерации заявил о задержании в Ростовской области гражданина Украины Романа Терновского, который якобы является членом "Правого сектора".

Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.

"Установлено, что Терновский в составе участников организации неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и других общественно-массовых мероприятиях на территории Украины. Кроме того, используя аккаунт в соцсети Facebook, Терновский пропагандировал деятельность организации "Правый сектор" среди пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации", - говорится в заявлении.

В отношении задержанного открыто уголовное дело по статье "участие в деятельности экстремистской организации".

По месту жительства Терновского в Ростове-на-Дону был проведен обыск, в ходе которого якобы были обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой "Правого сектора".

Терновский заключен под стражу.

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