Предлагавшего взятку Холодницкому судью отстранили от должности

Высший совет правосудия отстранил от должности председателя Кировского районного суда Днепра Геннадия Пидберезного, подозреваемого в предложении 300 тыс. долларов взятки главе САП Назару Холодницкому.
Об этом сообщила пресс-служба ВСП.
17 октября совет рассмотрел и удовлетворил ходатайство заместителя генпрокурора Юрия Столярчука о временном отстранении судьи от должности в связи с привлечением его к уголовной ответственности.
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Напомним, председатель Кировского райсуда Днипра Геннадий Подберезный и его подчиненная Наталия Овчаренко пришли к Холодницкому 21 сентября с целью дать взятку за развал дела о коррупции, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины в отношении женщины-судьи. Злоумышленников задержали после передачи первой части неправомерной выгоды в размере $50 тысяч (всего судьи предлагали $300 тысяч).
22 сентября Высший совет правосудий разрешил арестовать судей-взяточников.