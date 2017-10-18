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Главная » Страна » В Киеве с 19 октября ограничат движение на мосту Метро
В Киеве с 19 октября ограничат движение на мосту Метро
Мост Метро / Фото: Википедия

В Киеве с 19 октября ограничат движение на мосту Метро

Ремонтные работы планируют закончить за неделю

18.10.17 443
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С 19 по 25 октября на мосту Метро будет ограничено движение автотранспорта в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

"С 19 по 25 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на мосту Метро через Русановский пролив будет ограничено движение транспорта по мосту до одной полосы движения в каждом направлении", - говорится в сообщении.

Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

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