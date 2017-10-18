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Новости компаний Лауреаты главной строительной премии страны - IBUILD

<span class="label">Новости компаний</span> Лауреаты главной строительной премии страны - IBUILD

Церемония награждения ежегодной строительной Премии IBUILD, состоявшейся 13 октября 2017 в КВЦ «Парковый», объединила более 300 представителей строительной отрасли Украины. Вознесла на новый почетный уровень достижения компаний и специалистов рынка. И в этом году еще раз было доказано, что Премия IBUILD по-особенному престижная, почетная и дорога как строителям, так и людям, которые работают в смежных отраслях, однако имеют огромное влияние на развитие строительства. Отзывы очень положительные! Гости довольны! Лауреаты счастливы!

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Нынешние победители Премии отличаются чрезвычайным разнообразием. Есть здесь и уважаемые, опытные компании, и совсем молодые номинанты, которые сделали огромный прорыв, показали положительную динамику роста. Но все они - успешные, перспективные и имеют высокий потенциал для дальнейшего развития!

Итак, по результатам Премии IBUILD 2017, победителями в номинациях стали:

  1. Генпідрядник року - Корпорація «АЛЬТІС-ХОЛДІНГ!
  2. Будівельна корпорація року - Корпорація «PERFECT GROUP»!
  3. Кращий об’єкт інноваційного будівництва - Житловий комплекс «TARYAN TOWERS»!
  4. Надійний забудовник - Будівельна компанія «GEOS»!
  5. Кращий регіональний житловий комплекс економ-класу - Житловий комплекс «АДМІРАЛ СЕНЯВІН» у місті Херсон!
  6. Житловий комплекс року - Житловий комплекс «ЧАЙКА»!
  7. Девелопер року – Компанія «КАН Девелопмент»!
  8. Регіональна компанія року - Компанія «СТІКОН»!
  9. Кращий житловий масив - Житловий масив «ПАТРІОТИКА»!
  10. Кращий житловий комплекс «місто в місті» - Житловий комплекс «ПЕТРІВСЬКИЙ КВАРТАЛ»!
  11. Кращий банк партнер - «Комерційний банк – ГЛОБУС»!
  12. Найкраща інфраструктура ЖК - Житловий комплекс «ОЗЕРНИЙ ГАЙ ГАТНЕ»!
  13. Краща компанія з реставрації пам’яток архітектури - Компанія - «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»!
  14. Елітна новобудова року - Житловий комплекс «А52»!
  15. Кращий об’єкт комплексної забудови року - Житловий комплекс «ЛІКО-ГРАД»!
  16. Кращий житловий комплекс передмістя - Житловий комплекс «КАРАТ»!
  17. Інноваційна компанія року - Компанія «ВОДОГРАЙ»!
  18. Житловий комплекс комфорт-класу - Житловий комплекс «АВТОГРАФ»!
  19. Краща компанія з ландшафти та озеленення - РОЗПЛІДНИК ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН «ЄВА»!
  20. Кращий учасник програми молодіжного будівництва - Компанія «МЖК «ОБОЛОНЬ»!
  21. Виробник будівельних матеріалів - Компанія – «КЕРРОТ»!
  22. Краща компанія спеціалізованих робіт - Компанія «БМ ПРОФІ ДЕМОНТАЖ»!
  23. Якість та стабільність будівництва - Компанія «ІНТЕРГАЛ-БУД»!
  24. Регіональний житловий комплекс - Житловий комплекс «GREENVIILE HOUSE»!
  25. Торговий центр року - СУПЕРМАРКЕТ БІЛЛА по вул. Гришка, 3, у місті Києві!
  26. Імпортер будівельних матеріалів - «КОСТРИЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»!
  27. Лідер серед ЗМІ на ринку нерухомості - Видання «COMMERCIAL PROPERTY»!
  28. Будівельний портал року – «BUILD PORTAL»!
  29. Енергоефективне житло року - Житловий комплекс «НОВА АНГЛІЯ»!
  30. Регіональний забудовник року - «CBS ХОЛДИНГ»!
  31. Кращі інтер’єрні рішення - Компанія «СВП МАЙСТЕР»!
  32. Еко-будинок року - Мультикомфортний дім «OPTIMAHOUSE!
  33. Архітектор року - АННА ІСКІЕРДО, директор «АІММ-ГРУП»!
  34. Журналіст року - СВІТЛАНА ШАХ, засновник журналу «PROF BUILD»!

Поздравляем победителей и желаем всем крепкого здоровья, большого счастья, неисчерпаемой энергии, хорошего вдохновения, новых успехов. И с нетерпением ждем новые свершения компаний, чтобы в следующем году вручить уже VI ВСЕУКРАИНСКУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРЕМИЮ IBUILD!

Церемония награждения V ПРЕМИИ IBUILD, конечно, не обошлась без яркого концерта! Лауреаты и гости наслаждались великолепными выступлениями народной артистки Украины Оксаны Билозир, талантливой и неординарной певицы Кристины Соловий. Все были в восторге от выступления чрезвычайного Национального академического духового оркестра Украины (солистка Алина Башкина) и неординарной группы «КИТУТИК».

Эйфорию от Премии IBUILD подчеркивали вкусные и изысканные блюда кетеринговой компании «Фигаро». А о праздничном торте позаботилась одна из лучшей кондитерской Украины - Бутик-кондитерская «Карамель».

Большим успехом в проведении Премии стало сотрудничество с ведущими телеканалами, информационными агентствами, интернет-порталами и прессой.

«5 канал», «Первый деловой», «Интерфакс», «Фокус», «Минфин», «Commercial Property», Знай UA, Mind UA, «AW-Therm», «Строительный журнал», «Build Portal», «Prof Build», «Aqua-Therm Kyiv» - стали ключевыми информационными партнерами V ПРЕМИИ IBUILD!

 

*Ежегодная Премия Ibuild (http://ibuild.ua/) не имеет аналогов и проводится Конфедерацией строителей Украины с целью привлечения внимания к достижениям компаний и деятелей рынка, их вклада в развитие строительной отрасли Украины!

В начале 2018 начнется прием заявок на участие в конкурсе уже VI ВСЕУКРАИНСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРЕМИИ IBUILD. Представители отрасли снова буду бороться за право на звание лауреата Главной строительной премии Украины!

Сайт Премии - http://ibuild.ua/

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