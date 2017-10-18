Нынешние победители Премии отличаются чрезвычайным разнообразием. Есть здесь и уважаемые, опытные компании, и совсем молодые номинанты, которые сделали огромный прорыв, показали положительную динамику роста. Но все они - успешные, перспективные и имеют высокий потенциал для дальнейшего развития!
Итак, по результатам Премии IBUILD 2017, победителями в номинациях стали:
- Генпідрядник року - Корпорація «АЛЬТІС-ХОЛДІНГ!
- Будівельна корпорація року - Корпорація «PERFECT GROUP»!
- Кращий об’єкт інноваційного будівництва - Житловий комплекс «TARYAN TOWERS»!
- Надійний забудовник - Будівельна компанія «GEOS»!
- Кращий регіональний житловий комплекс економ-класу - Житловий комплекс «АДМІРАЛ СЕНЯВІН» у місті Херсон!
- Житловий комплекс року - Житловий комплекс «ЧАЙКА»!
- Девелопер року – Компанія «КАН Девелопмент»!
- Регіональна компанія року - Компанія «СТІКОН»!
- Кращий житловий масив - Житловий масив «ПАТРІОТИКА»!
- Кращий житловий комплекс «місто в місті» - Житловий комплекс «ПЕТРІВСЬКИЙ КВАРТАЛ»!
- Кращий банк партнер - «Комерційний банк – ГЛОБУС»!
- Найкраща інфраструктура ЖК - Житловий комплекс «ОЗЕРНИЙ ГАЙ ГАТНЕ»!
- Краща компанія з реставрації пам’яток архітектури - Компанія - «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»!
- Елітна новобудова року - Житловий комплекс «А52»!
- Кращий об’єкт комплексної забудови року - Житловий комплекс «ЛІКО-ГРАД»!
- Кращий житловий комплекс передмістя - Житловий комплекс «КАРАТ»!
- Інноваційна компанія року - Компанія «ВОДОГРАЙ»!
- Житловий комплекс комфорт-класу - Житловий комплекс «АВТОГРАФ»!
- Краща компанія з ландшафти та озеленення - РОЗПЛІДНИК ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН «ЄВА»!
- Кращий учасник програми молодіжного будівництва - Компанія «МЖК «ОБОЛОНЬ»!
- Виробник будівельних матеріалів - Компанія – «КЕРРОТ»!
- Краща компанія спеціалізованих робіт - Компанія «БМ ПРОФІ ДЕМОНТАЖ»!
- Якість та стабільність будівництва - Компанія «ІНТЕРГАЛ-БУД»!
- Регіональний житловий комплекс - Житловий комплекс «GREENVIILE HOUSE»!
- Торговий центр року - СУПЕРМАРКЕТ БІЛЛА по вул. Гришка, 3, у місті Києві!
- Імпортер будівельних матеріалів - «КОСТРИЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»!
- Лідер серед ЗМІ на ринку нерухомості - Видання «COMMERCIAL PROPERTY»!
- Будівельний портал року – «BUILD PORTAL»!
- Енергоефективне житло року - Житловий комплекс «НОВА АНГЛІЯ»!
- Регіональний забудовник року - «CBS ХОЛДИНГ»!
- Кращі інтер’єрні рішення - Компанія «СВП МАЙСТЕР»!
- Еко-будинок року - Мультикомфортний дім «OPTIMAHOUSE!
- Архітектор року - АННА ІСКІЕРДО, директор «АІММ-ГРУП»!
- Журналіст року - СВІТЛАНА ШАХ, засновник журналу «PROF BUILD»!
Поздравляем победителей и желаем всем крепкого здоровья, большого счастья, неисчерпаемой энергии, хорошего вдохновения, новых успехов. И с нетерпением ждем новые свершения компаний, чтобы в следующем году вручить уже VI ВСЕУКРАИНСКУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРЕМИЮ IBUILD!
Церемония награждения V ПРЕМИИ IBUILD, конечно, не обошлась без яркого концерта! Лауреаты и гости наслаждались великолепными выступлениями народной артистки Украины Оксаны Билозир, талантливой и неординарной певицы Кристины Соловий. Все были в восторге от выступления чрезвычайного Национального академического духового оркестра Украины (солистка Алина Башкина) и неординарной группы «КИТУТИК».
Эйфорию от Премии IBUILD подчеркивали вкусные и изысканные блюда кетеринговой компании «Фигаро». А о праздничном торте позаботилась одна из лучшей кондитерской Украины - Бутик-кондитерская «Карамель».
Большим успехом в проведении Премии стало сотрудничество с ведущими телеканалами, информационными агентствами, интернет-порталами и прессой.
«5 канал», «Первый деловой», «Интерфакс», «Фокус», «Минфин», «Commercial Property», Знай UA, Mind UA, «AW-Therm», «Строительный журнал», «Build Portal», «Prof Build», «Aqua-Therm Kyiv» - стали ключевыми информационными партнерами V ПРЕМИИ IBUILD!
*Ежегодная Премия Ibuild (http://ibuild.ua/) не имеет аналогов и проводится Конфедерацией строителей Украины с целью привлечения внимания к достижениям компаний и деятелей рынка, их вклада в развитие строительной отрасли Украины!
В начале 2018 начнется прием заявок на участие в конкурсе уже VI ВСЕУКРАИНСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРЕМИИ IBUILD. Представители отрасли снова буду бороться за право на звание лауреата Главной строительной премии Украины!
Сайт Премии - http://ibuild.ua/