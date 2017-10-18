Церемония награждения ежегодной строительной Премии IBUILD, состоявшейся 13 октября 2017 в КВЦ «Парковый», объединила более 300 представителей строительной отрасли Украины. Вознесла на новый почетный уровень достижения компаний и специалистов рынка. И в этом году еще раз было доказано, что Премия IBUILD по-особенному престижная, почетная и дорога как строителям, так и людям, которые работают в смежных отраслях, однако имеют огромное влияние на развитие строительства. Отзывы очень положительные! Гости довольны! Лауреаты счастливы!

Нынешние победители Премии отличаются чрезвычайным разнообразием. Есть здесь и уважаемые, опытные компании, и совсем молодые номинанты, которые сделали огромный прорыв, показали положительную динамику роста. Но все они - успешные, перспективные и имеют высокий потенциал для дальнейшего развития!

Итак, по результатам Премии IBUILD 2017, победителями в номинациях стали:

Генпідрядник року - Корпорація «АЛЬТІС-ХОЛДІНГ! Будівельна корпорація року - Корпорація «PERFECT GROUP»! Кращий об’єкт інноваційного будівництва - Житловий комплекс «TARYAN TOWERS»! Надійний забудовник - Будівельна компанія «GEOS»! Кращий регіональний житловий комплекс економ-класу - Житловий комплекс «АДМІРАЛ СЕНЯВІН» у місті Херсон! Житловий комплекс року - Житловий комплекс «ЧАЙКА»! Девелопер року – Компанія «КАН Девелопмент»! Регіональна компанія року - Компанія «СТІКОН»! Кращий житловий масив - Житловий масив «ПАТРІОТИКА»! Кращий житловий комплекс «місто в місті» - Житловий комплекс «ПЕТРІВСЬКИЙ КВАРТАЛ»! Кращий банк партнер - «Комерційний банк – ГЛОБУС»! Найкраща інфраструктура ЖК - Житловий комплекс «ОЗЕРНИЙ ГАЙ ГАТНЕ»! Краща компанія з реставрації пам’яток архітектури - Компанія - «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»! Елітна новобудова року - Житловий комплекс «А52»! Кращий об’єкт комплексної забудови року - Житловий комплекс «ЛІКО-ГРАД»! Кращий житловий комплекс передмістя - Житловий комплекс «КАРАТ»! Інноваційна компанія року - Компанія «ВОДОГРАЙ»! Житловий комплекс комфорт-класу - Житловий комплекс «АВТОГРАФ»! Краща компанія з ландшафти та озеленення - РОЗПЛІДНИК ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН «ЄВА»! Кращий учасник програми молодіжного будівництва - Компанія «МЖК «ОБОЛОНЬ»! Виробник будівельних матеріалів - Компанія – «КЕРРОТ»! Краща компанія спеціалізованих робіт - Компанія «БМ ПРОФІ ДЕМОНТАЖ»! Якість та стабільність будівництва - Компанія «ІНТЕРГАЛ-БУД»! Регіональний житловий комплекс - Житловий комплекс «GREENVIILE HOUSE»! Торговий центр року - СУПЕРМАРКЕТ БІЛЛА по вул. Гришка, 3, у місті Києві! Імпортер будівельних матеріалів - «КОСТРИЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»! Лідер серед ЗМІ на ринку нерухомості - Видання «COMMERCIAL PROPERTY»! Будівельний портал року – «BUILD PORTAL»! Енергоефективне житло року - Житловий комплекс «НОВА АНГЛІЯ»! Регіональний забудовник року - «CBS ХОЛДИНГ»! Кращі інтер’єрні рішення - Компанія «СВП МАЙСТЕР»! Еко-будинок року - Мультикомфортний дім «OPTIMAHOUSE! Архітектор року - АННА ІСКІЕРДО, директор «АІММ-ГРУП»! Журналіст року - СВІТЛАНА ШАХ, засновник журналу «PROF BUILD»!

Поздравляем победителей и желаем всем крепкого здоровья, большого счастья, неисчерпаемой энергии, хорошего вдохновения, новых успехов. И с нетерпением ждем новые свершения компаний, чтобы в следующем году вручить уже VI ВСЕУКРАИНСКУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРЕМИЮ IBUILD!

Церемония награждения V ПРЕМИИ IBUILD, конечно, не обошлась без яркого концерта! Лауреаты и гости наслаждались великолепными выступлениями народной артистки Украины Оксаны Билозир, талантливой и неординарной певицы Кристины Соловий. Все были в восторге от выступления чрезвычайного Национального академического духового оркестра Украины (солистка Алина Башкина) и неординарной группы «КИТУТИК».

Эйфорию от Премии IBUILD подчеркивали вкусные и изысканные блюда кетеринговой компании «Фигаро». А о праздничном торте позаботилась одна из лучшей кондитерской Украины - Бутик-кондитерская «Карамель».

Большим успехом в проведении Премии стало сотрудничество с ведущими телеканалами, информационными агентствами, интернет-порталами и прессой.

«5 канал», «Первый деловой», «Интерфакс», «Фокус», «Минфин», «Commercial Property», Знай UA, Mind UA, «AW-Therm», «Строительный журнал», «Build Portal», «Prof Build», «Aqua-Therm Kyiv» - стали ключевыми информационными партнерами V ПРЕМИИ IBUILD!

*Ежегодная Премия Ibuild (http://ibuild.ua/) не имеет аналогов и проводится Конфедерацией строителей Украины с целью привлечения внимания к достижениям компаний и деятелей рынка, их вклада в развитие строительной отрасли Украины!

В начале 2018 начнется прием заявок на участие в конкурсе уже VI ВСЕУКРАИНСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРЕМИИ IBUILD. Представители отрасли снова буду бороться за право на звание лауреата Главной строительной премии Украины!

Сайт Премии - http://ibuild.ua/