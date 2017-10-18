МВД – протестующим: Хоть живите здесь, только порядок не нарушайте

Правоохранители не будут принимать жестких мер против участников акций протеса в центре столицы, если митингующие не будут нарушать общественный порядок. Об этом заявил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, передает 112 Украина.

"Наши меры безопасности абсолютно адекватны тому, что происходит. Мы призываем всех не идти на эскалацию, не нарушать правопорядок… Мы этого делать не будем (разгонять участников протеста, - ред.), только не нарушайте общественный порядок, не нападайте, не атакуйте, не несите оружия, хоть живите здесь", - сказал он.

Шевченко также выразил надежду, что силовикам не придется применять силу и специальные средства для урегулирования ситуации.

Он также добавил, что количество силовиков, охраняющих Верховную Раду, со вчерашнего дня не уменьшалось.