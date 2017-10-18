В СНБО объяснили, почему Турчинов не полетел в штаб-квартиру НАТО

Визит в Брюссель отменили из-за обострения на Донбассе и в связи с внутренней ситуацией в стране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов перенес запланированный визит в Брюссель в связи с обострением ситуации на востоке страны и внутренней обстановкой в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Турчинов отложил визит в Брюссель в связи с внутренней ситуацией и обострением ситуации на востоке", - говорится в сообщении.

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Напомним, в среду, 18 октября, секретарь СНБО должен был председательствовать от украинской стороны на заседании Комиссии Украина-НАТО . Кроме того, планировалась встреча Турчинова с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.