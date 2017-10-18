МИД выясняет обстоятельства задержания украинца Терновского в России

В Правом секторе отрицают свою связь с Терновским

Министерство иностранных дел Украины поручило своему генконсульству выяснить обстоятельства ареста и условия содержания под стражей украинца Романа Терновского, которого российская сторона обвиняет в причастности к Правому сектору.

Об этом заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, сообщает Радио Свобода.

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"Дано поручение срочно обратиться в компетентные органы Российской Федерации с требованием - предоставить информацию об обстоятельствах задержания и месте содержания указанного гражданина Украины", - отметил он.

Интересно, что пресс-секретарь Правого сектора Артем Скоропадский заявил, что Терновский не был членом партии Правый сектор.

Кроме того, по его словам, уже год участники организации не имели с ним никаких связей.

Также Скоропадский добавил, что не знает, каким образом Терновский попал в Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что СК РФ заявил о задержании в Ростове-на-Дону гражданина Украины Романа Терновского, причастного к деятельности Правого сектора.