МИД выясняет обстоятельства задержания украинца Терновского в России

Министерство иностранных дел Украины поручило своему генконсульству выяснить обстоятельства ареста и условия содержания под стражей украинца Романа Терновского, которого российская сторона обвиняет в причастности к Правому сектору.
Об этом заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, сообщает Радио Свобода.
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"Дано поручение срочно обратиться в компетентные органы Российской Федерации с требованием - предоставить информацию об обстоятельствах задержания и месте содержания указанного гражданина Украины", - отметил он.
Интересно, что пресс-секретарь Правого сектора Артем Скоропадский заявил, что Терновский не был членом партии Правый сектор.
Кроме того, по его словам, уже год участники организации не имели с ним никаких связей.
Также Скоропадский добавил, что не знает, каким образом Терновский попал в Россию.
Напомним, ранее сообщалось, что СК РФ заявил о задержании в Ростове-на-Дону гражданина Украины Романа Терновского, причастного к деятельности Правого сектора.