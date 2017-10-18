Выяснилась причина, по которой столица до сих пор без отопления

Все дело в разнице закупочной и предусмотренной в тарифе цены на газ

В Киевэнерго заявили, что сроки подключения жителей к теплу определяются разницей закупочной и предусмотренной в тарифе цены на газ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании не назвали также точных сроков, когда подключат к теплоснабжению объекты социальной сферы и бюджетные организации.

Сейчас к теплу подключены 381 детский сад, 67 медицинских учреждений, в том числе девять родильных домов и 49 стационаров.

"Ежедневный фактический убыток компании от поставок тепла только социальным объектам столицы составит 1,2 млн грн и будет увеличиваться пропорционально снижению температуры окружающей среды. Эта ситуация делает непредсказуемыми качество и бесперебойность обеспечения теплом бюджетных организаций в грядущем отопительном сезоне ", - отмечают в Киевэнерго.

Напомним, Киевэнерго не гарантирует бесперебойные поставки тепла в школы и больницы.