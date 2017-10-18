ВВП в Украине вырастет на 3,2%, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует рост ВВП в 2018 году на уровне более 3,2%.

Об этом он завил во время украинско-мальтийского бизнес-форума в Киеве во вторник, 17 октября, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, за 6 месяцев 2017 года реальный ВВП Украины вырос на 2,3%.

Кроме этого, за 8 месяцев строительство увеличилось на 25,4%, а рост капитальных вложений составляет 22,5%. В то же время, по словам Порошенко, международные резервы Национального банка в августе 2017 года составили почти 18 млрд. долларов.

"Это демонстрация нашей стабильности. Я могу заверить вас, что прогноз оптимистичный", – отметил президент и добавил, что ожидается рост ВВП более 2% в 2017 году и 3,2% – в 2018 году.

Напомним, Данилюк назвал двух основных врагов роста экономики Украины.