Бесплатный проезд для народных депутатов могут отменить

В Киевсовете считают, что не время жировать

Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали обращение к Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины относительно отмены права народных депутатов и депутатов местных советов на бесплатный проезд.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"В нынешних условиях, в период войны на востоке Украины, депутаты Киевского городского совета считают нецелесообразным за счет государственного бюджета Украины и соответствующих местных бюджетов обеспечивать народных депутатов и депутатов местных советов бесплатным проездом. Поэтому мы предлагаем внести изменения в действующее законодательство Украины, отменив права народных депутатов и депутатов местных советов на бесплатный проезд", - отметила инициатор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Алла Шлапак.

Отметим, сейчас, согласно действующему законодательству, в смете Верховной Рады предусмотрены расходы каждому народному депутату для компенсации стоимости проезда по территории Украины. А депутаты местного совета имеют право бесплатного проезда на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте независимо от формы собственности, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории соответствующего совета.

Обращение должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, народные депутаты заплатят 3,5 млн грн за пропуски заседаний Рады.