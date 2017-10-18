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Гройсман рассказал о квотах для людей старше 45 лет при трудоустройстве

Гройсман рассказал о квотах для людей старше 45 лет при трудоустройстве
Владимир Гройсман / Фото: УНИАН

Норма не менее 4%, предусмотренная пенсионной реформой, является обязательной для работодателей

18.10.17 24
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Количество сотрудников компаний и предприятий старше 45 лет должно составлять не менее 4% от общей численности работников.

Об этом на заседании правительства 18 октября заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "ГОРДОН".

"Люди иногда говорят о том, что, дескать, мне больше 45 лет и я не могу найти себе работу. Так вот, мы ввели квотирование, предусматривающее, что люди старше 45 лет могут уже претендовать на рабочие места в украинских компаниях. Это будет не менее 4% от общего состава сотрудников", – заявил Гройсман.

По его словам, данная норма, предусмотренная пенсионной реформой, является обязательной для работодателей.

Напомним, Фокус выяснил, кому из нынешних студентов будет проще всего найти работу.

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