Гройсман рассказал о квотах для людей старше 45 лет при трудоустройстве

Норма не менее 4%, предусмотренная пенсионной реформой, является обязательной для работодателей

Количество сотрудников компаний и предприятий старше 45 лет должно составлять не менее 4% от общей численности работников.

Об этом на заседании правительства 18 октября заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "ГОРДОН".

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"Люди иногда говорят о том, что, дескать, мне больше 45 лет и я не могу найти себе работу. Так вот, мы ввели квотирование, предусматривающее, что люди старше 45 лет могут уже претендовать на рабочие места в украинских компаниях. Это будет не менее 4% от общего состава сотрудников", – заявил Гройсман.

По его словам, данная норма, предусмотренная пенсионной реформой, является обязательной для работодателей.

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