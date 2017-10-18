Гройсман рассказал о квотах для людей старше 45 лет при трудоустройстве

Количество сотрудников компаний и предприятий старше 45 лет должно составлять не менее 4% от общей численности работников.
Об этом на заседании правительства 18 октября заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "ГОРДОН".
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как получить пенсии украинским заробитчанам
"Люди иногда говорят о том, что, дескать, мне больше 45 лет и я не могу найти себе работу. Так вот, мы ввели квотирование, предусматривающее, что люди старше 45 лет могут уже претендовать на рабочие места в украинских компаниях. Это будет не менее 4% от общего состава сотрудников", – заявил Гройсман.
По его словам, данная норма, предусмотренная пенсионной реформой, является обязательной для работодателей.
Напомним, Фокус выяснил, кому из нынешних студентов будет проще всего найти работу.