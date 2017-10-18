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Протесты в Киеве

Видео Как избивали полицейского под Радой

<span class="label red">Видео</span> Как избивали полицейского под Радой
Иллюстративное фото

Активисты свалили силовика на землю и жестоко избили ногами

18.10.17 175
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Во время протестных акций в правительственном квартале сильно досталось от митингующих сотруднику правоохранительных органов. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На видео можно увидеть, как митингующие пытаются сорвать каску с правоохранителей, позже это таки удалось сделать. По голове силовика, незащищенной каской, активисты пытались наносить удары кулаком.

В итоге активистам удалось свалить силовика на землю и его начали жестоко избивать ногами. Другие его коллеги пытались помешать это делать, однако не очень успешно.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Напомним, Парубий призвал протестующих пропускать в Раду депутатов.

 

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