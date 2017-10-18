Во время протестных акций в правительственном квартале сильно досталось от митингующих сотруднику правоохранительных органов. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
На видео можно увидеть, как митингующие пытаются сорвать каску с правоохранителей, позже это таки удалось сделать. По голове силовика, незащищенной каской, активисты пытались наносить удары кулаком.
В итоге активистам удалось свалить силовика на землю и его начали жестоко избивать ногами. Другие его коллеги пытались помешать это делать, однако не очень успешно.
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Напомним, Парубий призвал протестующих пропускать в Раду депутатов.