В Киеве запретили продавать алкоголь у НСК "Олимпийский"

Киевских предпринимателей, работающих в радиусе одного километра вокруг НСК "Олимпийский", попросили ограничить торговлю алкогольными напитками в четверг, 19 октября.
Об этом сообщает пресс-служба Печерской районной государственной администрации города Киева.
В ведомстве уточнили, что магазины и рестораны должны прекратить продавать пиво, алкогольные, слабоалкогольные напитки, табачные изделия и продукцию в стеклянной таре с 21:00 четверга, 19 октября и 02:00 пятницы, 20 октября.
В данном случае чиновники Печерской РГА объясняют свой запрет ссылаясь на ст. 15-3 Закона Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", пп. 2 п 22 Постановления Кабинета Министров Украины от 25.04.2012 № 341 "О порядке организации работ по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности во время проведения футбольных матчей".
Напомним, 19 октября состоится матч киевским "Динамо" и швейцарским "Янг Бойз" в рамках Лиги Европы.