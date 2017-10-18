Суд окончательно вернул Укрзализныцю в ведение Мининфраструктуры

Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность передачи ПАО "Укрзализныця" из подчинения Мининфраструктуры в Минэкономразвития
Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Добрая новость! В судебном заседании именем Украины провозглашено постановление, согласно которому апелляционные жалобы КМУ и Минэкономразвития оставлены без удовлетворения. Решение суда уже вступило в законную силу ", - отметил министр.
Напомним, НАБУ проводит расследование в отношении Омеляна.