Банковая раскрыла схему, по которой Порошенко купил снайперские винтовки для армии

В Администрации президента Украины заявили, что переданное ВС Украины вооружения от имени главы государства Петра Порошенко является частью благотворительной помощи корпорации "Рошен".
Об этом говорится в ответе АП на запрос Украинской правды.
"Деньги на приобретение снайперских винтовок были выделены корпорацией в рамках благотворительной помощи украинской армии. По информации, которая была предоставлена Администрации президента корпорацией Рошен, из потраченных средств были оплачены все налоги", - заявили в АП.
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На Банковой объяснили, что для передачи оружия было заключено трехстороннее соглашение между производителем оружия, благодетелем (Рошен) и получателем (Министерство обороны Украины).
Напомним, праздничные премии от 1 до 3 тысяч грн получат бойцы АТО.