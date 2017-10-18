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Главная » Страна » Банковая раскрыла схему, по которой Порошенко купил снайперские винтовки для армии

Банковая раскрыла схему, по которой Порошенко купил снайперские винтовки для армии

Банковая раскрыла схему, по которой Порошенко купил снайперские винтовки для армии
Фото из открытых источников

Для передачи оружия было заключено трехстороннее соглашение 

18.10.17 295
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В Администрации президента Украины заявили, что переданное ВС Украины вооружения от имени главы государства Петра Порошенко является частью благотворительной помощи корпорации "Рошен".

Об этом говорится в ответе АП на запрос Украинской правды. 

"Деньги на приобретение снайперских винтовок были выделены корпорацией в рамках благотворительной помощи украинской армии. По информации, которая была предоставлена Администрации президента корпорацией Рошен, из потраченных средств были оплачены все налоги", - заявили в АП.

На Банковой объяснили, что для передачи оружия было заключено трехстороннее соглашение между производителем оружия, благодетелем (Рошен) и получателем (Министерство обороны Украины). 

Напомним, праздничные премии от 1 до 3 тысяч грн получат бойцы АТО.

 

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