Синоптики прогнозируют рекордно теплую для октября погоду

В начале этой недели в столицу пришло "бабье лето".

Максимальная температура воздуха в Киеве после полудня 16 октября поднялась выше +15°, а среднесуточная достигла 11°.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, температура будет расти ориентировочно до +20-21° и может превысить исторические максимумы температуры в эти дни.

По прогнозам, "бабье лето" в Киеве продлится около недели.

Климатологи обсерватории определили, что самым коротким за последние годы "бабье лето" было в 2014 году, когда оно длилось всего 6 дней – с 11 по 16 октября, а самым длинным в 2012 году – 13 дней – с 25 сентября по 7 октября.

Напомним, 18 октября в Украине без осадков, на западе до +23°.