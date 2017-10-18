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Рада в осаде. Что показала акция "Большая политическая реформа"
Фото: открытые источники

Рада в осаде. Что показала акция "Большая политическая реформа"

Под стенами парламента вырос палаточный городок, а депутаты готовятся снимать с себя неприкосновенность

Наталия Ромашова - 18.10.17 2796
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Несмотря на заявления политиков и чиновников, в частности советника главы МВД Зоряна Шкиряка, о готовящихся провокациях с применением взрывчатых веществ и штурме парламента, ночь с 17 на 18 октября в правительственном квартале, где в палатках обосновались участники протестной акции "Большая политическая реформа", прошла спокойно. Напомним: БПР — требование, выдвинутое депутатам Верховной Рады, принять три законопроекта (об ограничении депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда и открытых избирательных списках). 

О том, что люди, находящиеся в палаточном городке, не разойдутся до выполнения парламентариями их требований, 18 октября заявил один из организаторов акции, депутат Мустафа Найем: "Мы продолжим добиваться выполнения наших трёх условий. Оргкомитет акции и палаточный лагерь останутся стоять у парламента. Следующий сбор людей объявлен на четверг". Найем подчеркнул, что во вторник акция прошла без провокаций со стороны протестующих, а правоохранительные органы продемонстрировали свой профессионализм.

В среду среди демонстрантов распространились слухи о силовом разгоне палаточного городка, однако генпрокурор Юрий Луценко предельно оперативно опроверг их: "Право на мирные акции — одно из достижений Майдана. Власть терпеливо делает всё, чтобы обеспечить эту норму Конституции. Знаю точно и в своё время докажу, что часть организаторов акции протеста сделали ставку только на провокации. У спецслужб была информация и есть установленные факты хранения и покупки оружия среди митингующих… Никакого сноса палаток не будет".

Между тем нельзя сказать, что 18 октября накалённая до предела атмосфера в центре Киева кардинально изменилась. Число людей, участвующих в митинге, действительно значительно уменьшилось, однако масла в протестный костёр периодически подливают народные депутаты, являющиеся инициаторами данного мероприятия. Так, к примеру, Надежда Савченко призывает "не ждать, а идти в парламент и бить депутатам морды".

Многие участники протестного мероприятия понятия не имеют, какие идеалы отстаивают и на принятии каких законов настаивают

О "мордах" неустанно повторяет и формальный член фракции БПП Сергей Лещенко: "Откормленные и самодовольные фейсы Бурбака и Березенко — это символы наглости и вседозволенности власти Порошенко в парламенте. Именно они заблокировали рассмотрение Большой политической реформы во вторник. Они оторвались от земли, забыв о традициях украинцев свергать власть. Оставаясь глухой к требованиям людей и собственным обещаниям, власть Порошенко играет с огнём. Ещё пару штурмов, и скоро вопрос будет стоять не о трёх законах, а о досрочных выборах президента".

Кстати, о президенте. Ночью активисты Автомайдана приехали к загородной резиденции главы государства. "Мы у Порошенко. И я вам скажу, что конфета уже созрела. Войско тут, наверное, больше, чем в зоне АТО. Пора собирать колонну. Как и три года назад, они выводов не сделали, а мы уже знаем, каким образом действовать", — заявил глава организации Сергей Коба.

В целом, анализируя происходящее в эти дни в центре столицы, напрашивается несколько ключевых выводов. Первое и, пожалуй, главное. Депутат от "Самопомочи" Егор Соболев словно мантру повторяет, что возле парламента собрались наилучшие и сознательные представители украинской нации, которые, цитируем, делали Майдан. Допустим. Однако факт остаётся фактом: многие участники протестного мероприятия понятия не имеют, какие идеалы отстаивают и на принятии каких законов настаивают. "Я приехала из Ивано-Франковска. Был автобус, и проезд оплатила одна партия. Какая — не скажу. Давно не была в Киеве, почему не поехать бесплатно? А за что стоим? Как всегда, наверное, за то, что они тут с жира бесятся, а обычные люди нищенствуют", — дожёвывая хот-дог и не особо задумываясь о парадоксальности своих слов, сказала Фокусу пожилая женщина, представившаяся Людмилой. 

О неприкосновенности депутатов, антикоррупционном суде и законе о выборах в Раду пенсионерка не знает. И нравится это организаторам нынешней акции протеста или нет, но пообщавшись со многими людьми, корреспондент Фокуса пришла к заключению, что таких граждан на протестном митинге, мягко говоря, немало. Поэтому сравнивать нынешнюю акцию с Оранжевой революцией или Революцией достоинства, что делают многие инициаторы протеста, как минимум некорректно. О чём говорить, если политики, представляющие так называемое демократическое крыло в парламенте, сами иронизируют о форме и содержании протестной акции. Естественно, "на диктофон" комментировать своё реальное видение ситуации наотрез отказываются, но off records ехидно замечают, что акция — пшик.

Что может стать впоследствии пшиком, так это законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности, внесённый накануне президентом в Верховную Раду. Если профильный комитет поторопится, то, по словам спикера Парубия, документ вынесут на рассмотрение депутатского корпуса уже в четверг, 19 октября.

"Пока окончательно не будет разрушена старая система управления и старые правила, а граждане не почувствуют, что живут в стране равных возможностей и прав, протестное движение не прекратится"

Что предлагает президент? В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что гарантии неприкосновенности народных избранников в существующем объёме являются неоправданными и, по сути, превратились в гарантии безнаказанности.

Отталкиваясь от этого тезиса, Пётр Порошенко инициирует следующие законодательные изменения:

— изложить статью 80 Конституции в такой редакции: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету;

— исключить из этой статьи тезисы о том, что "народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность" и "народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

Если законопроект примут, эти изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Всё бы ничего, но для утверждения этого закона необходимо вносить изменения в Конституцию, а это минимум триста голосов за. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать: легче найти иголку в стоге сена, чем триста голосов, дающие путёвку в жизнь "антинеприкосновенному" документу. Тем более что в принятии законопроекта не заинтересованы и сами члены коалиции из БПП и "Народного фронта". Поскольку понимают, что, находясь сегодня у власти, завтра при её смене, могут ощутить на себе бытовые и прочие "прелести" Лукьяновского СИЗО.

"Политикам нужно осознать, что пока окончательно не будет разрушена старая система управления и старые правила, а граждане не почувствуют, что живут в стране равных возможностей и прав, протестное движение не прекратится", — полагает политолог Виталий Бала. Не исключено, что прогноз эксперта сбудется, однако вчерашняя акция показала: несмотря на огромнейшее недоверие к власти и падение уровня жизни, украинцы устали от революций.

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