Возле Верховной рады произошла попытка штурма у палаток протестующих. В ходе столкновений силовики применили слезоточивый газ.
Об этом сообщает Громадське.
Инцидент произошел возле палаток на углу улицы Шелковичной и Грушевского.
Правоохранители начали разбирать баррикады, но протестующие не позволили им этого сделать, в результате чего и начались столкновения.
На странице Рух Визволення в Facebook пишут о применении полицией дубинок и слезоточивого газа против активистов.
Участники акции протеста начали разбирать брусчатку под Радой.