В Сумах на улицу вылилось более 4 тонн аммиака

В Сумах на территории одного из предприятий в результате разгерметизации автомобильной цистерны DAF произошла утечка аммиака. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

18 октября в 13:46 в оперативно-координационный центр управления ГСЧС в Сумской области поступила информация о том, что в городе Сумы по улице Скрябина, 56-а, на территории одного из предприятий при сливе-наливе аммиака произошла разгерметизация запорной арматуры автомобильной цистерны DAF.

Дежурили патрульные в противогазах, пропускали только спецтранспорт. На месте происшествия работали спасатели на 5-х автоцистернах. В 17:05 мероприятия по ликвидации последствий разгерметизации автомобильной цистерны с аммиаком завершены.

Пострадавших в результате происшествия нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Краматорске школьники облизали кристаллы медного купороса и попали в больницу

По словам начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Сумского горсовета Артур Петров, наружу попало от 4 до 5 тонн химического вещества, передает Укринформ.

Петров рассказал, что спасатели устроили водяную завесу, которая локализовала пары аммиака и предотвратила их распространение.