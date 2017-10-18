Столкновения под Радой: задержаны 8 активистов

Полиция задержала 8 участников протестной акции под Верховной Радой Украины, которые принимали участие в столкновениях с правоохранителями. Об этом в Тwitter сообщает журналист Евгений Солонина.
"Протест под Радой: столкновения после попытки полиции снести крайнюю палатку – прекратились. 8 задержанных. Семенченко хочет ехать вызволять", – говорится в сообщении.
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Протест під #Рада8 :сутички після спроби поліції знести крайній намет- припинилися. 8 затриманих. #Cеменченко хоче їхати визволяти.— Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 18 октября 2017 г.
Напомним, сегодня под зданием Верховной Рады Украины вновь произошли столкновения протестующих активистов с сотрудниками правоохранительных органов. Инцидент произошел возле палаток на пересечении улиц Шелковичной и Михаила Грушевского. Столкновения продолжались около 5 минут.
Правоохранители попытались отобрать щиты у участников акции. Одной из причин таких действий силовиков могли быть попытки вернуть полицейские щиты, которые накануне протестующие отобрали во время столкновений. В свою очередь, протестующие попытались разобрать брусчатку.