В Пуэрто-Рико тысячи людей остались без света. Именно для них украинский "Руслан" привез генераторы и трансформаторы. Американцы, которые предоставили оборудование, признают, что без украинского самолета они бы не справились.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

"У Америки нет такого самолета, который смог бы осуществить такой проект. Только этот самолет может это сделать. Самолет и его экипаж", - говорит представитель транспортной компании США Шон Орурк.

100 тонн оборудования разгружают за три часа, и знаменитый "Руслан" сразу же заправляют, чтобы лететь в Майами. За новым грузом, который нужен островитянам.

Напомним, в сентябре из-за разрушительного урагана "Мария" все 3,4 млн жителей острова Пуэрто-Рико остались без электричества.