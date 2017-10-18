АТО: боевики 22 раза открывали огонь

18 октября в районе проведения антитеррористической операции прошел неспокойно. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
По состоянию на 18:00 враг провел 22 вооруженных провокации.
На донецком направлении зафиксировано 18 обстрелов. Боевики 5 раз из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по защитникам Авдеевки. По этого же оружия враг трижды обстреливал наши позиции в районе шахты Бутовка. Бойцы АТО жестко отвечали противнику из пехотного вооружения. В результате одного из таких противостояний получил ранения один украинский воин. Трижды под огнем оккупантов оказались опорные пункты сил АТО у Песков, дважды - неподалеку Новгородского.
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На приморском направлении захватчики выпустили 4 мины калибра 82 миллиметра неподалеку Гнутово. Под гранатометный огонь противника попали наши опорные пункты у Павлополь и Широкино.