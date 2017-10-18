Кубив рассказал о строительстве китайцами метро на столичную Троещину

Предварительная стоимость проекта строительства в Киеве ветки метро в направлении Троещины составляет $2 млрд, 85% из которых будут обеспечены инвестором.Об этом сообщил в Facebook первый вице-премьер – министр Минэкономразвития Степан Кубив.

Проект предусматривает строительство 13 станций.

"18 километров, 13 станций, четвертая ветка. Говорил сегодня о строительстве ветки киевского метро из Троещины до аэропорта "Киев" с китайскими инвесторами (международная группа Pacific Construction, – ред). Предварительная стоимость проекта 2 млрд долларов, 85% из них будет обеспечивать китайская сторона (кредит 20 лет под 2% годовых). 15% проекта будет финансироваться на средства Киевской городской государственной администрации", – раскрыл подробности переговоров Кубив.

В ближайшее время начнет работать рабочая группа из представителей компании, Министерства экономического развития и торговли Украины, ГИФКУ, Киевского метрополитена, которые составят текст окончательного соглашения.

"После подписания мы сможем начать строительство", – анонсировал Кубив.

Он отметил, что после введения ветки в эксплуатацию, из аэропорта "Киев" можно будет добраться на метро почти в любую точку города.

"Это крупный проект, который значительно улучшит жизнь киевлян и гостей столицы. Теперь из аэропорта "Киев" можно будет добраться на метро почти в любую точку города. Кроме того, как и любой инфраструктурный проект, строительство новой ветки метро – это новые рабочие места, государственные средства, а значит – оживление экономики в регионе", – отметил первый вице-премьер.

Он также подчеркнул, что в рамках проекта правительство и КГГА приняли на себя определенные обязательства перед инвестором.

"Я заверил правление международной группы Pacific Construction, что правительство и КГГА принимают на себя обязательство запустить проект и довести его до конца", – сообщил Кубив.