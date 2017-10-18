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Главная » Страна » В МЭРТ объяснили, как случилось, что товарооборот между Украиной и Россией вырос

В МЭРТ объяснили, как случилось, что товарооборот между Украиной и Россией вырос

В МЭРТ объяснили, как случилось, что товарооборот между Украиной и Россией вырос
Фото: ckp.in.ua

Украина покупала у РФ топливо, удобрения и запчасти

18.10.17 2391
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Импорт российских товаров в Украину в 2017 году рос за счет покупки топлива, удобрений и запчастей. Об этом заявила торговый представитель Украины, заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская в эфире Еспресо.TV.

"Относительно импорта, самая большая статья – это энергетический импорт, в том числе топливо. Вторая статья – удобрения, третья статья – запчасти для машиностроения", – сказала Микольская.

По ее словам, экспорт из Украины в Россию растет за счет продукции энергетического машиностроения, металлургии и химической промышленности.

"Если посмотреть, за счет чего происходил рост нашего экспорта за 7 месяцев, первая группа – это энергетическое машиностроение, вторая группа – это металлы, третья – химия и электрические машины", – сказала Микольская.

Напомним, в РФ заявили, что оборот торговли с Украиной вырос почти на четверть.

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