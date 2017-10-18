Депутаты комитета ВР обсудили работу таможни

Больше всего их беспокоит коррупция

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики на заседании 18 октября заслушал доклад и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана о деятельности таможенных органов в 2017 году. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Кроме того на заседании планировалось рассмотреть:

- доработанный Закон про аудит финансовой отчетности и аудиторскую деятельность (повторное чтение);

- проект Закон о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности во время перемещения товаров через таможенную границу Украины (первое чтение);

- рассмотреть проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно выполнения Соглашения об ассоциации Украина–ЕС (первое чтение);

- проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения размещения бытовых отходов (первое чтение).

Также планировалось обсудить проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов.

Ничего из перечисленного депутаты сделать не успели, только выслушали доклад Продана и раскритиковали его. Одна из главных претензий – коррупция в таможенном секторе.

"Сегодня в обществе есть большое негодование из-за работы таможни, в том числе, и Одесской таможни. Вы же считаете наоборот, что Одесская таможня работает хорошо и у нее хорошие показатели, а ваши руководители качественнее предшественников. Как вы можете это объяснить?", – сказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Южанина попросила Продана через месяц предоставить комитету письменные пояснения по поводу работы таможен, в том числе, Одесской и Винницкой.

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И.о. главы ГФС в ответ на обвинения заявил, что готов провести дополнительные проверки своих подчиненных, а также пригласить руководителей таможни любого региона на заседание комитета.