Выплаты переселенцам могут увеличить, – Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины рассматривает вопрос повышения выплат вынужденным переселенцам из неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир, передает Радио Свобода.
"Мы рассматриваем вопрос о небольшом повышении выплат на следующий год. Насколько это удастся, это вопрос бюджета на следующий год", – сказал он.
По состоянию на 2 октября 2017 года, по данным Минсоцполитики, зарегистрированы 1596644 переселенца из Донбасса и Крыма, получателям оказана помощь на 2,1 млрд грн.