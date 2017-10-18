В Киеве 19 октября метро будет работать на час дольше

Изменения в графике связаны с проведением футбольного матча

В Киеве в ночь с 19 на 20 октября работа метро будет продлена на один час. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Такие меры предусмотрены проведением на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Янг Бойз" (Берн, Швейцария).

Также 19 октября с 21:05 до 22:05 станция метро "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, а также "Дворец спорта" на выход, а "Площадь Льва Толстого" на вход.

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Поезда метрополитена будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

Кроме того, после окончания футбольного матча возможно ограничение входа для пассажиров на этих станциях.