Задержанных под Радой активистов отпустили

На троих из них составлены административные протоколы

Задержанных под Радой митингующих уже отпустили. Об этом было сообщено со сцены на площади Конституции, передает Укринформ.

Трое из них выступили на сцене. Они, в частности, сообщили, что в райотделе полиции были установлены их анкетные данные, претензий к полиции у них нет. В то же время один из них сообщил, что на троих задержанных составлены административные протоколы.

Сейчас в зоне митинга находится около 700 протестующих. Ситуация спокойная.

Напомним, сегодня, 18 октября, под зданием Верховной Рады Украины вновь произошли столкновения протестующих активистов с сотрудниками правоохранительных органов. Инцидент произошел возле палаток на пересечении улиц Шелковичной и Михаила Грушевского. Столкновения продолжались около 5 минут.

Правоохранители попытались отобрать щиты у участников акции. Одной из причин таких действий силовиков могли быть попытки вернуть полицейские щиты, которые накануне протестующие отобрали во время столкновений. В свою очередь, протестующие попытались разобрать брусчатку.