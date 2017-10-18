На месте трагедии в Харькове / Фото: Пресс-служба полиции

В Харькове внедорожник въехал в группу людей, которые стояли на тротуаре и ждали включения зеленого света светофора. В результате инцидента 5 человек погибли, еще шестеро получили ранения. об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"По предварительным данным, 11 человек пострадали: 5 граждан погибли, 6 получили травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Трагедия произошла 18 октября около 20:45 на улице Сумской. Правоохранители устанавливают обстоятельства проишествия. Женщину, которая находилась за рулем "Лексуса", уже задержали.

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Следственные органы открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.