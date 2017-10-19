В Харькове внедорожник въехал в группу людей, которые стояли на тротуаре и ждали включения зеленого света светофора. В результате инцидента 6 человек погибли, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщила в Facebook глава Харьковской ОГА Юлия Светличная.

"Сегодня в Харькове произошла ужасная трагедия. В результате ДТП погибли 6 человек, еще 2 находятся в тяжелом состоянии", – написала Светличная в Facebook.

По предварительной информации, от Центрального рынка ехал автомобиль "Фольксваген Туарег". В это время по улице Сумской ехал автомобиль "Лексус", за рулем которого была 20-летняя девушка. На перекрестке возле "Пузатой хаты" автомобили столкнулись. "Лексус" отбросило на толпу пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет.

Советника главы МВД Антона Геращенко в Facebook cообщил, что автомобиль принадлежит отцу девушки. Была ли она в состоянии опьянения, устанавливают эксперты.

"Автомобиль Lexus, которым управляла женщина-водитель 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Touareg. От полученного удара автомобиль Lexus, принадлежащей ее отцу, выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов", - написал Геращенко в Facebook.

Портал dtp.kiev.ua сообщает, что за рулем автомобиля Lexus находилась Елена Зайцева.

По информации сайта, 20-летняя девушка уже задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Портал Харьков Сity в Facebook сообщает, что Зайцева на месте прошла освидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя или наркотиков в крови. По словам очевидцев, сразу после аварии к девушке приехала "группа поддержки" на двух внедорожниках с луганскими номерами.

Зайцева - приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО "Группа - Тайфун". В данный момент он является председателем правления и генеральным директором ЧАО "ПТП "Укрэнергочермет", которое работает на рынке энерготехнологий. В 2012 году Зайцев удостоился государственной премии в области науки и техники.

Вторым участником аварии в центре Харькова был 59-летний Геннадий Дронов, который занимается розничной торговлей и сдает в аренду недвижимость. Также сообщается, что в результате аварии водитель не получил серьезных повреждений.