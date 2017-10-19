Массовое отравление во Львове: госпитализированы 11 человек

Во Львове зафиксировано массовое отравление людей, которые питались в ресторане "Панська чарка". Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС, в течение 3-х дней - 14, 15 и 16 октября, за медицинской помощью в результате пищевого отравления обратились 12 человек (разные группы отдыхающих), которые питались в ресторане "Панська чарка", - отмечают в пресс-службе.

Первоначально жалобы поступили от четырех людей, которые были гостями на свадьбе, затем к ним присоединился еще один человек.

К полудню среды пострадавших уже было 12 человек, в том числе 2 детей. Из них с диагнозом острой кишечной инфекции госпитализированы 11 человек, включая обоих детей. Еще 1 человек находится на амбулаторном лечении.

Состояние всех госпитализированных пациентов - средней тяжести.